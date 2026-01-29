Tsimikas: «Resto e vinco, sono concentrato sulla Roma. Credo di poter dare molto di più e voglio riuscirci»»

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - Da partente a titolare il passo, in teoria, non breve, ma è quello effettuato, in pochi giorni, da Kostas Tsimikas. Soltanto domenica sera, prima di Roma-Milan, Massara spiegava come per il greco ci fosse un «discorso aperto» con il Liverpool, che voleva riportarlo in anticipo ad Anfield. leri, alla vigilia della sfida in patria al Panathinaikos, Tsimikas era al fianco di Gian Piero Gasperini, presentando la gara in conterenza stampa. [..]

E, a proposito dei margini di miglioramento: <<Penso di poter dare molto di più rispetto a quanto fatto fino ad ora. Ogni volta che il Mister mi dà un'occasione devo fare il massimo per sfruttarla>>. Stasera ne avrà un'altra, importante, con sapore di derby per lui che ha giocato per anni nell'Olympiakos. [...]

Per un esterno che non arriva, uno che potrebbe arrivare. Il condizionale è d'obbligo, perchè Yannick Ferreira Carrasco il suo "si" alla Roma l'ha pronunciato da tempo. L'ex Atletico Madrid vuole tornare in Europa ed è disposto a tagliarsi lo stipendio [...].