Tsimikas può salutare. Tentativo per Bernasconi

IL TEMPO (L. PES) - Movimenti sulle fasce. Salutato Baldanzi e accolto Venturino la Roma continua la ricerca dei due profili per la fascia sinistra (ala offensiva di piede destro e quinto mancino) che possano rinforzare la rosa. Tra le alternative per l'esterno mancino oltre ai nomi di Seys e Moller Wolfe, nei giorni scorsi i giallorossi hanno fatto un tentativo con l'Atalanta per Bernasconi ma i costi dell'operazione sarebbero stati insostenibili a gennaio e la pista si potrebbe riaprire in estate. Resta ancora in piedi, seppur con difficolta, la trattativa per Fortini, nome gradito alla dirigenza anche se il tecnico preferirebbe un mancino. La Fiorentina resta irremovibile sulla richiesta di 15 milioni ma non è escluso che la Roma possa rimodulare l'offerta da 10 milioni comprensivi di bonus presentata ai viola.

Nel frattempo si avvicina il rientro di Tsimikas al Liverpool. Il calciatore greco

interessa al Nottingham ma i Reds potrebbero comunque richiamarlo qualora

Robertson si trasferisse al Tottenham. Destini incrociati, quindi, per i due ex

compagni di squadra. Per il ruolo di ala offensiva restano i nomi di Sauer e Carrasco, considerato un piano B per gli ultimissimi giorni del mercato. Intanto Kumbulla potrebbe lasciare il Mallorca dopo soli sei mesi e tornare in Italia in prestito: tra le squadre interessate anche l'Udinese.