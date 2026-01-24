Tsimikas è in uscita. Piace Methalie. Tel e Sauer i preferiti, Carrasco piano B

[...] La priorità rimane l'attacco come confermato anche dallo stesso Massara prima della partita di Coppa contro lo Stoccarda. Ieri è sbarcato nella Capitale Venturino: «Non vedo l'ora di iniziare, sono entusiasta», ha detto il giovane attaccante a Fiumicino. [...] Carrasco è un nome da tenere in considerazione - sponsorizzato anche da Hermoso - ma l'Al Shabab per il momento non apre al prestito. Il belga ha voglia di tornare in Europa per giocarsi le possibilità di andare al Mondiale, ma ad oggi è un piano 'B' e non è l'unico nome sulla lista. Fari puntati su Sauer e Tel. La Roma è tornata a bussare alle porte del Tottenham per il secondo senza però registrare un'apertura al prestito. Lo slovacco, invece, viene valutato 15 milioni di euro. [...] Occhi anche su Godts e torna di moda El Mala del Colonia. Ieri è stata ufficializzata la cessione di Baldanzi al Genoa. [...] Tsimikas va verso il rientro anticipato in Inghilterra, il Liverpool non appena avrà definito la cessione di Robertson al Tottenham richiamerà il greco. [...] Angeliño non è ancora arruolabile e il greco dovrà sedersi in panchina almeno per il match col Milan in programma domani (e probabilmente anche contro il Panathinaikos). Nessun passo in avanti per Fortini a causa della distanza tra domanda e offerta: la Roma non è andata oltre i 10 milioni bonus inclusi e la Fiorentina continua a chiederne 15. Occhi su Seys del Bruges e Moller Wolfe del Wolverhampton. Il ds guarda anche in Francia: piace Methalie del Tolosa. Valutazione vicina ai 20 milioni e c'è da battere la concorrenza del Newcastle. A dicembre ha subito la pulizia del ginocchio, ma la prossima settimana tornerà in campo. In Italia sondaggio invece per Bernasconi ma l'Atalanta non è intenzionata a cederlo. Nessuna novità sul fronte Dragusin, il difensore centrale continua a non essere una priorità a Trigoria. [...]

(Il Messaggero)