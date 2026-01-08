Tre rinforzi per placare Gasperini: a Roma in campo anche Ranieri

La Roma è davvero un gran bel cinema. Entri e scegli il film che vuoi, come quello andato in scena ieri: dai toni distesi e rassicuranti. Gasperini, furioso e stufo per un mercato non ancora decollato, si è calmato. Il tecnico ha avuto due colloqui nel centro sportivo di Trigoria: il primo con Ryan e Dan Friedkin e il secondo con Claudio Ranieri. L'allenatore è stato tranquillizzato sul mercato e gli sono stati promessi tre acquisti: due attaccanti e un terzo colpo che potrebbe essere un altro esterno offensivo. La Roma è sotto settlement agreement e gli acquisti vanno calibrati. Lo sa anche Ricky Massara, l'uomo in contrasto con Gasperini. Fortunatamente ieri il dirigente era a Milano per chiudere la trattativa per Giacomo Raspadori che dopo le riunioni di ieri, l'attaccante dell'Atletico Madrid si è avvicinato al sì. Non è ancora un affare chiuso, ma, l'ottimismo è diffuso e la fumata bianca dovrebbe arrivare dopo la Supercoppa di Spagna. Buone indicazioni anche sul fronte Zirkzee: l'olandese ha ribadito la sua scelta, anche dopo l'esonero di Amorim. Ci sarà però da attende fine mese.

(corsera)