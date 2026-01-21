Trasferte vietate ai tifosi per tutto il campionato

LEGGO (F. BALZANI) - Trasferte vietate fino al termine della stagione. L'Osservatario nazionale per le manifestazioni sportive e il Viminale hanno usato il pugno duro nei confronti di Roma e Fiorentina a seguito degli scontri avvenuti domenica sull'A1. Una decisione che priverà la Roma dei suoi tifosi per le rimanenti otto gare di campionato in trasferta. Ci saranno invece all'Olimpico nella doppia sfida con Stoccarda e Milan che attende Dybala e compagni e che rappresenta uno snodo fondamentale della stagione. Dalla prima passa un'enorme fetta di torta per il passaggio diretto agli ottavi di Europa League. Mentre nelle seconda è in palio il terzo posto (e il -1 dai rossoneri) o un divario ancora maggiore sulla Juve considerato che i bianconeri saranno impegnati col Napoli. In coppa Gasperini non potrà contare su Malen e Vaz (ancora fuori lista Uefa) e spera di avere una risposta da Ferguson ormai pienamente recuperato. Nell'ultimo mese l'irlandese ha comunque mostrato miglioramenti: 4 gol in 30 giorni tra campionato e coppe tra cui la doppietta al Celtic. Out Hermoso, c'è Ghilardi in pole per affiancare Mancini e Ndicka. Ma Gasp è impegnato anche sul mercato. Ieri nuovo summit a Trigoria con Ryan Friedkin e Massara per il secondo step. Il tecnico vorrebbe due esterni a sinistra (uno basso e uno alto) e se dovesse esserci l'opportunità anche un difensore centrale (Dragusin). La Roma sta stringendo per Fortini con la Fiorentina e attende la giusta opportunità per completare l'attacco. Occhi su Tel e Godts, ma non sono gli unici monitorati in un mercato che negli ultimi giorni può regalare occasioni inattese. Intanto ieri ha salutato Bailey che è tornato in anticipo all'Aston Villa dopo sei mesi disastrosi nella capitale in campo e fuori.