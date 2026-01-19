Torino-Roma: la moviola dei quotidiani. Nessun fallo sul contatto Hermoso-Adams, regolari i gol giallorossi

La Roma mette a referto la terza vittoria consecutiva e sfata il tabù Torino vincendo 0-2 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Decisive le reti di Donyell Malen, in gol all'esordio con la maglia giallorossa, e Paulo Dybala. Prestazione leggermente insufficiente dell'arbitro Daniele Chiffi (5.75), il quale commette alcune imprecisioni. Giusto annullare la prima rete di Malen per fuorigioco, mentre sono regolari i gol giallorossi che hanno deciso la gara.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 5

[...] Al 10', abbraccio in area di Hermoso ad Adams che si divincola: dubbi. Al 23', annullato il gol alla Roma: fuorigioco. [...] Al 17', manca il secondo giallo per lo stesso Mancini: diretto sull'uomo (Adams) e mai verso la palla. [...]

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 5.5

Impreciso Chiffi, capita spesso. [...] Fischia un fallo di mano di Malen che prende il pallone con la pancia/petto pieni. Ma può stare sereno: l’osservatore darà un voto alto. [...] Annullato un gol a Malen: ci pensa il SAOT a dipanare la matassa, l’attaccante olandese è appena oltre Coco sul passaggio di Dybala. [...] Tutto buono nell’azione della seconda rete di Malen: questa volta ci sono due giocatori granata, ovvero Ismajli e Tameze, a tenerlo in gioco. Check e rete convalidata. Ok anche lo 0-2: sul primo tiro di Dybala, c’è Ismajli che tiene in gioco Mancini. [...]

TUTTOSPORT - VOTO 6

[...] Sotto la lente di ingrandimento due situazioni di fuorigioco: la prima porta all'annullamento del primo gol di Malen (che poi rimedia poco dopo), la seconda invece alla convalida della rete di Dybala, con Mancini in posizione regolare. [...] Nel primo tempo qualche protesta granata per un contatto tra Adams ed Hermoso nell'area di rigore giallorossa, ma fa bene a non fischiare: lo spagnolo non commette fallo, anzi sembra essere proprio lo scozzese ad atterrare l'ex Atletico Madrid. [...]

IL ROMANISTA - VOTO 6.5

Bravo Chiffi. Torino-Roma è partita accesa, vivace e con tanti duelli ma l’arbitro di Padova la tiene e la dirige bene e fischia poco. [...] Malen, nuovo centravanti della Roma, si presenta al 24’ con un bel gol da attaccante vero, ma il suo ginocchio, nella posizione di partenza è in fuorigioco. Gioia rimandata a due minuti dopo. Un primo tempo quasi perfetto per Chiffi che travisa solo un tocco di petto di Malen per un fallo di mano al 18’. Nella ripresa corretta la valutazione al 9’ sulla trattenuta di Mancini su Ngonge e il cartellino giallo (semmai ben speso). Neanche troppo lungo il check sulla rete del 2-0 di Dybala al 27’. Mancini che rimette indietro il pallone è in gioco nel momento del primo tiro dell’argentino parato da Paleari. [...]