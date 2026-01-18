Torino: Pedersen torna dall'inizio, duello Gineitis-Casadei

Nonostante la vittoria in Coppa Italia proprio contro la Roma, Marco Baroni cambierà volto al suo Torino per la sfida di campionato di oggi. Il turnover è necessario e ci saranno diverse novità rispetto all'undici visto martedì sera.

(...) Rientra dall'infortunio l'esterno Pedersen, che tornerà titolare al posto di Lazaro. A centrocampo, confermati Ilkhan e Vlasic, resta aperto il ballottaggio tra Gineitis e Casadei per l'ultima maglia. In difesa, Ismajli va verso il recupero, mentre in attacco Simeone, non al meglio, partirà dalla panchina.

(gasport)