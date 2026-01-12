Svilar vale due 9

C'è qualcuno che pensa che l'uscita di Gian Piero Gasperini su Svilar sia casuale? No perché GPG non perde occasione per ricordare che lui un bomber da 25 gol non ce l'ha. Allora via con gli elogi a chi non subendo reti sta tenendo in piedi la baracca. Bomber Svilar, che non a caso indossa la numero 99 perché vale due centravanti. Il portiere serbo è la prova che si possono ingaggiare giocatori in grado di fare la differenza senza spendere. Oggi la valutazione dell'estremo difensore della Roma è indefinita e la sua cessione genererebbe una maxi plusvalenza che però non interessa al tifoso. Numeri alla mano, Svilar è il miglior portiere della Serie A con 12 gol subiti e 9 clean sheet. Contro il Sassuolo è arrivata un'altra prestazione da bomber vero che non ha permesso di passare agli uomini di Grosso. [...]

(corsport)