Supercoppa Pescara: giallorosse con la Juve

IL TEMPO (A.D.P.) - Tutto pronto a Pescara per Juventus-Roma, finale di Supercoppa (ore 15, Rai 2 e Sky). Terza sfida stagionale tra le due squadre: fin qui una vittoria bianconera in Women's Cup e un pareggio in campionato (1-1).

Il ko però è arrivato a settembre, quando la Roma stava avviando un nuovo ciclo: «In quell'occasione ci è mancato un po' di cinismo sotto porta. Stiamo lavorando su questo - le parole di Rossettini - è un problema che abbiamo avuto anche in Champions League ma abbiamo fatto dei progressi. C'è rammarico per la scorsa finale, quel dolore è stato trasformato in un bel percorso in Serie A. Abbiamo una grande occasione per rifarci».

Parole poi da leader quelle di capitan Giugliano: «È l'ennesimo confronto contro di loro, le squadre forti si sfidano sempre. Alle nuove stiamo trasmettendo l'attaccamento alla maglia, serve il nostro meglio per portare il trofeo a Roma».

Tra le convocate Dorsin, arrivata dal PSG (prestito con diritto di riscatto): attaccante classe 2007 ma già con esperienza.