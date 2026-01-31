Sulemana in salita. Oltre Tel c'è Nkunku. Sollievo per Dybala

Partiamo dalle buone notizie: scongiurato un lungo stop per Dybala. Alla fine, le sensazioni pre-gara del ds Massara («Non siamo particolarmente preoccupati») erano giuste. L'argentino, dopo essersi sottoposto agli esami strumentali, se la cava con un paio di settimane di stop per una lieve infiammazione della capsula laterale del ginocchio. (...) Ricapitoliamo quanto successo nelle ultime 48 ore: il nome di Carrasco è da depennare. L'Al Shabab ha tenuto duro e non ha liberato il belga con la formula del prestito con diritto di riscatto. La Roma ha così provato l'affondo per Sulemana, superando la concorrenza del Na-poli e venendo incontro alla volontà dell'Atalanta che esigeva l'obbligo nel riscatto. Tutto fatto? Macché. Nel frattempo il club bergamasco ha trovato un acquirente per Lookman, separato in càsa da mesi. Se come sembra il nigeriano andrà al Fenerbahce, il ghanese resterà a Bergamo. A questo punto, Massara ha fatto un tentativo per Tel, proponendo al Tottenham prima il prestito secco, poi quello con il diritto, infine quello con obbligo. Ma gli Spurs, al momento, sembrano irremovibili: il francese si sposta soltanto in via definitiva. Così, in questo scenario a dir poco complicato, quando un intermediario ha aperto uno spiraglio per Nkunku - già cercato quest'estate e sfumato perché a Trigoria non potevano né comprarlo direttamente, né garantire al ragazzo e al Chelsea l'acquisizione definitiva per 37 milioni più 5 di bonus - il ds non ci ha pensato un attimo. Il Milan ha aperto ma a due condizioni. La prima: riuscire a prendere Mateta dal Crystal Palace già a gennaio (ma di questo se ne occupa l'intermediario che ha poi offerto Nkunku). La seconda: 5 milioni per il prestito oneroso (più lo stipendio del ragaz-zo che ne guadagna altrettanti). Ce ne sarebbe poi una terza, perché Nkunku, per spostarsi, esige che la formula dell'operazione gli garantisca la permanenza a Roma anche la prossima estate. (...) Proposto nelle ultime ore Zaragoza, ala tascabile (164 centimetri) del Celta Vigo ma di proprietà del Bayern Monaco. L'impressione è che la Roma stia aspettando ancora qualche incastro di mercato (magari un acquisto da parte di un club) per lanciare l'ultimo assalto a qualche elemento che avrebbe meno spazio. (...)

(Il Messaggero)