Subito Malen, torna Ndicka

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Il peggio è passato. L'emergenza delle ultime settimane sta rientrando, grazie anche al mercato che ha regalato due attaccanti, Malen e Robinio Vaz, a Gasperini. L'olandese (...) sembra essere già pronto per guidare l'attacco giallorosso contro il Torino con Dybala e Soulé alle sue spalle.

Torna tra i convocati Pellegrini, mentre non recupera Ferguson (...). Assenti anche El Shaarawy, per un'infiammazione al tendine d'Achille, e Bailey, rimasto nella Capitale per un'indisposizione dell'ultimo momento.

L'allenatore piemontese ritrova il terzetto difensivo maggiormente impiegato in questa stagione, con N'Dicka al centro e Mancini ed Hermoso al suo fianco. Cristante ha scontato la sua giornata di squalifica e tornerà a far coppia in mezzo al campo con Koné. Pochi dubbi sulle fasce, con Celik confermato a destra e Wesley sul lato opposto. (...) Ancora una convocazione per Arena dopo il gol all'esordio in Coppa Italia.