Stop Dovbyk, Cristante squalificato

IL TEMPO - L'ennesimo stop per Gasperini. durata meno di mezz'ora la partita contro il Lecce di Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino era entrato in campo nella ripresa, trovando anche la seconda rete giallorossa, ma a pochi istanti dal tripli-ce fischio 6 stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema all'adduttore della gamba sinistra. Saranno gli esami strumentali, nelle prossime ore, a determinare l'entità dell'infortunio dell'ex giocatore del Girona. Il tecnico giallorosso aveva recuperato da poche settimane il suo numero nove dopo la lesione del tendine del retto femorale sinistro dello scorso 9 novembre. Questo stop rischia di modificare concretamente anche lo scenario sul mercato, con la Roma che stava provando a cedere l'attaccante ucraino. All'Olimpico, contro il Sassuolo, l'allenatore piemontese non potrà fare affidamento su Cristante che, diffidato, ha rimediato un cartellino giallo nel battibecco con Gaspar. Spazio, dunque, di nuovo a Pisilli in mezzo al campo con Kone. L'unico in diffida, adesso, è Wesley. Mancini ed Hermoso hanno scontato la loro giornata di squalifica e sono pronti a riprendersi il loro posto in difesa nella gara di sabato. Partita in cui proverà ad esserci anche Baldanzi, che venerdì scorso aveva avvertito un piccolo problema al retto femorale destro. Intanto, la Costa d'Avorio di N'Dicka ha staccato il pass per i guard di finale della Coppa d'Africa.