Stallo Raspadori, incognita Zirkzee

IL TEMPO (L. PES) - Quotazioni in calo e una pazienza che vacilla. Il matrimonio tra Raspadori e la Roma si complica e il tempo scorre inesorabile. Salvo ripensamenti dell'ultima ora l'attaccante sarà convocato dall'Atletico Madrid per la Supercoppa, con la partenza della squadra per l'Arabia fissata ad oggi. L'ex Napoli non ha dato il suo «sì» alla Roma e la sua volontà resta quella di giocarsi le sue carte in Spagna, anche se nei prossimi giorni potrebbero concretizzarsi altre piste di mercato, come ad esempio quella legata al Napoli. Conte vorrebbe il suo ritorno in caso di partenza di uno tra Lucca e Lang. Massara, però, conserva ancora alcune speranze e in queste ore sta tentando un ultimo pressing alla ricerca di un cambio di rotta che sembra difficile. Questione economica ma anche di motivazioni legate al futuro e alla pretesa di non partire dopo soli sei mesi dall'approdo all'Atletico di Simeone che però finora ci ha puntato poco. Come se non bastasse ieri è arrivato l'esonero di Amorim da parte del Manchester United, decisione che potrebbe influire anche sul futuro di Zirkzee, promesso sposo della Roma. Il club ha deciso di sacrificare l'olandese e puntare sugli investimenti estivi Cunha, Mbeumo e Sesko. Ma tutto dipenderà dal nuovo allenatore che potrebbe decidere di puntare sull'attaccante ex Bologna complicando i piani dei giallorossi. Negli stessi minuti a Trigoria andava in scena un summit di mercato con tecnico, dirigenza e proprietà. Durante la call con i Friedkin Gasperini ha sottolineato l'esigenza di una maggiore tempestività sul mercato visto che gli ultimi risultati hanno messo a nudo alcuni limiti della rosa. Le premesse estive, second a dovranno risolversi in dati di fatto. Gasp ha bisogno di attaccanti prima di tutto, e Massara dovrà farsi trovare pronto qualora saltassero definitivamente le opzioni portate avanti fino a questo momento, anche se su Zirkzee servirà comunque pazienza per capire cosa emergerà dall'Inghilterra. Non è escluso che dai Friedkin possa arrivare il placet per aumentare qualche proposta economica, ma quello che più preme a Gasp sono le tempistiche. I prossimi giorni saranno decisivi per capire la vera direzione del mercato in entrata. Sul fronte uscite, inflne, confermate le piste Baldanzi-Fiorentina e Romano-Spezia. Resta sul mercato anche Dovbyk, finora senza offerte.