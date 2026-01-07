Stallo Raspadori, ansia Zirkzee e spunta Oosterwolde

Quel silenzio vale più di mille parole. Il mercato della Roma non decolla e Gasperini ha urlato che il re è nudo rimanendo zitto: troppo grande - e forte - il fastidio per come si è impantanata la trattativa per Raspadori. Poche ore prima del match, infatti, il ds Massara lo ha informato sugli ultimi rallentamenti della trattativa per il numero dieci della Nazionale: Jack non ha rispettato l’ultimatum che il club giallorosso aveva fissato a lunedì 5 gennaio, ha chiesto ulteriore tempo ed è partito per la Supercoppa spagnola in Arabia, che in caso di finale per la squadra di Simeone si concluderà l’11. La punta che sarebbe dovuta arrivare nelle prime ore di gennaio adesso rischia, nella migliore delle ipotesi, di fare capolino a Trigoria a metà mese. (...) Raspadori, però, non è ancora convinto. Il progetto Gasp lo intriga, cambiare aria un po’ meno. È infatti consapevole di trovarsi in uno dei migliori club d’Europa, il suo tecnico lo stima anche se non lo fa giocare poi così tanto e il fatto che lo stesso Cholo si sarebbe alterato una volta venuto a conoscenza dell’accordo tra Atletico e Roma è un segnale che Jack ha colto (e apprezzato). E se da questa storia nascesse una nuova opportunità? Manna, il ds del Napoli, ha già bussato alla porta: “se vuoi davvero andar via da Madrid, noi ci siamo”, il senso del suo discorso. Insomma, la Roma è lì che aspetta una risposta mentre il ragazzo flirta col suo passato (gli azzurri) e il suo presente (i colchoneros). (...) La Roma, nel frattempo, si sta muovendo anche per la difesa. Sono stati aperti infatti i dialoghi con il Fenerbahçe per l’olandese Jayden Oosterwolde, ex Parma, ventiquattrenne mancino alto un metro e novanta, che può giocare sia come terzino sia nella difesa a tre. La Roma punta al prestito con riscatto. L’allenatore, comunque, resta preoccupato soprattutto per l’attacco. Quando lo United ha esonerato Amorim, ha capito ad esempio quanto sia diventata complicata la trattativa per Zirkzee. E se il nuovo allenatore mettesse l’ex Bologna al centro del progetto? (...)

(corsport)