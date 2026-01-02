Stadio della Roma: l'attesa per il voto dell'assemblea

Gennaio mese cruciale per lo stadio della Roma. Una volta trasmesso in Campidoglio il Pfte (progetto di fattibilità tecnico-economica) del nuovo impianto di Pietralata, lo scorso 23 dicembre, adesso parte l'iter di verifica nelle commissioni capitoline sulle prescrizioni emerse nel corso della Conferenza dei servizi preliminare: se le modifiche effettuate dai tecnici della Roma (che hanno fatto lievitare i costi fino a 1,3 miliardi) riceveranno l'ok delle varie commissioni, ognuna delle quali si esprimerà con un voto, il progetto arriverà entro fine mese in Assemblea capitolina per il sigillo finale. Dopodiché la Regione Lazio potrà convocare la Conferenza dei servizi decisoria. (...)
(corsera)