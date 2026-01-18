Soulé ci riprova: vuole la rivincita e punti Champions

L'ultimo gol della scorsa stagione nacque da un suo assist a Torino. Oggi, sette mesi dopo, Matias Soulé riparte da lì, con una maturità consolidata e un ruolo da protagonista assoluto nella Roma di Gasperini. Contro i granata, il tecnico si affiderà alla sua fantasia per innescare il nuovo centravanti Malen, con l'obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva in campionato, impresa riuscita solo una volta in stagione.

Per Soulé, la partita di oggi ha il sapore della rivincita. Il Torino, infatti, si è rivelato un ostacolo insormontabile quest'anno, battendo la Roma sia in campionato che in Coppa Italia, due partite in cui l'argentino non ha lasciato il segno. È l'occasione per cambiare marcia e dimostrare la sua crescita, anche in termini di leadership.

(...) I numeri recenti certificano il suo ottimo stato di forma: nelle ultime otto partite, Soulé ha partecipato a sei gol, arrivando a un totale di 13 partecipazioni attive in stagione (7 gol e 6 assist), a un passo dal suo record personale. Ora deve prendere per mano la Roma, trascinarla al successo e preparare nel migliore dei modi il big match della prossima settimana contro il Milan, una sfida che potrebbe valere un pezzo importante di qualificazione alla Champions League.

(gasport)