Sollievo Dybala, nessuna lesione: può tornare col Cagliari

Alla fine la paura è passata. Perché per le condizioni di Paulo Dybala qualcosa si temeva eccome. Ed invece gli esami strumentali effettuati ieri mattina al Campus Biomedico di Trigoria hanno fugato ogni dubbio: l'attaccante argentino della Roma ha solo una piccola infiammazione al ginocchio, esattamente alla capsula laterale. Escluso ogni rischio di lesioni, ma anche quello di un possibile stiramento dei legamenti. Dybala ha già iniziato la fisioterapia e una serie di allenamenti specifici. Ad Udine lunedì prossimo non ci sarà, ma la possibilità di riaverlo già a disposizione contro il Cagliari la settimana dopo, il 9 febbraio, è concreta. (...) Niente Udine, dunque, ma mirino sulla sfida con il Cagliari. Dybala ha un po' di dolore al ginocchio e anche il video di giovedì mattina, con la squadra che usciva dall'albergo di Atene, qualche preoccupazione l'aveva suscitata, visto che la Joya era apparsa claudicante nell'andare a prendere il pullman della squadra. (...)

(gasport)