Si deve fare di più

Il Toro ha meritato il passaggio del turno, la Roma meriterebbe più attenzione da parte di chi deve e può renderla realmente competitiva. Più Roma insomma. Perché alla lunga le invenzioni di Gasperini non bastano. Pensate: sotto di un gol, ha cambiato due difensori con altrettanti difensori (in panca non aveva punte di ruolo, Dybala a parte) e trovato subito il pari di Hermoso. E di nuovo sotto, all’80’ ha buttato dentro un sedicenne (ci vuole tanta fantasia per mettere uno che si chiama Arena contro il Toro, ma a lui non fa difetto) che l’ha immediatamente premiato con il punto del 2-2. Una prodezza inutile e una bellissima favola interrottasi sul più bello, visto che nei minuti finali Ilkhan ha fatto tre per Baroni. (...) È fin troppo evidente tuttavia la riluttanza dei presidenti stranieri a spendere per un giocatore di 26, 27 anni (che servirebbe maggiormente all’allenatore). Per un diciannovene con poche presenze tra i pro sono invece disposti al “sacrificio”, evidentemente perché se dovesse andar bene potrebbero rivenderlo guadagnandoci. Ho l’impressione (…) che gli stranieri non “tifino” per le loro squadre e pensino soprattutto al trading. Non faccio mai i conti in tasca a chi paga, ma gente come Gasperini meriterebbe qualcosa in più. (...)

(corsport - I. Zazzaroni)