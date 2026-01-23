Scatto Roma: Pisilli da applausi. I giallorossi volano e sono sesti

La Roma batte lo Stoccarda e rientra tra le prime 8 dell'Europa League. Adesso la situazione è ben delineata: per confermare o migliorare il sesto posto attuale e guadagnare gli ottavi, ai giallorossi basta vincere ad Atene contro il Panathinaikos. Quella di ieri è stata la notte di Niccolò Pisilli, autore di una doppietta. È stata pure la notte di Svilar, che ha conservato il vantaggio con due parate importanti. Lo Stoccarda ha sprecato molto, ma, la Roma è stata più brava nei momenti decisivi. Ieri Gasperini ha dosato le forze dei titolari che serviranno domenica contro il Milan ed ha lasciato spazio a chi di solito gioca poco, c'è però poco da recriminare al tecnico: Malen e Robinio Vaz non sono in lista, Dybala va gestito e anche i difensori, Wesley e Cristante hanno bisogno di riposo. Il risultato ha premiato Gasp e i tifosi allo stadio. [...] In Europa League è lì che deve stare la Roma: tra le prime.

(gasport)