Sauer o Godts, 7 giorni per decidere l'ala. C'è Moller Wolfe per il ruolo di terzino

[...] All'appello manca l'esterno a sinistra di piede destro che Gasperini sta cercando da quest'estate e un terzino a sinistra che possa dare il cambio a Wesley. [...] Gasp vuole uno specialista, uno che faccia l'esterno di professione. Stesso discorso per il terzino: ok Wesley spostato di fascia ma il brasiliano da solo non basta. [...]

Come ala i preferiti sono Tel ed El Mala ma sia il Tottenham che il Colonia continuano a non aprire per il prestito, provando ad alimentare l'asta. L'allenatore ha così dato il via libera per Sauer, calciatore che gli ricorda un po' Chiesa, abile a puntare l'uomo. Il Feyenoord chiede una quindicina di milioni ma non intende privarsene a gennaio. Per questo motivo Massara mantiene i contatti per Godts dell'Ajax. Il piano B rimane Carrasco, sponsorizzato dall'amico Hermoso, ma l'Al-Shabab continua ad alzare il muro sulla formula. Nessun via libera per il trasferimento in prestito. [...]

Congelata la trattativa per Fortini - sul quale tra l'altro è piombato anche il Napoli - in lista rimangono Seys e Moller Wolfe. Soprattutto il secondo sembra una pista praticabile: il Wolverhampton è in caduta libera (ultimissimo in classifica a - 17 dal quartultimo posto) e il terzino norvegese spinge per andarsene.

Con Bailey che ha già salutato il prossimo vicino a interrompere il prestito è Tsimikas. La Roma ha dato il via libera per il ritorno a Liverpool. Il greco dovrebbe essere a disposizione anche per la gara di Europa League con il Panathinaikos e poi tornare ai Reds.

(Il Messaggero)