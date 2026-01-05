Sei gol subiti nelle ultime 7 di campionato

Comincia a intravedersi qualche crepa nel muro difensivo della Roma. La formazione giallorossa, fenomenale nel tenere chiusa la porta di Svilar addirittura 21 volte nel 2025 tra campionato ed Europa, ora sta perdendo la confidenza con i clean sheet. Nelle ultime 7 partite di campionato, infatti, per 6 volte Svilar ha subito almeno una rete dagli avversari. (...) Da qui, l'equazione evidente: la difesa è stata fin qui la vera forza di questa squadra, che quando non riesce a tenere la porta inviolata fatica tremendamente pure a portare a casa il risultato. In questo momento, tra l'altro, Mancini e compagni non hanno più la miglior difesa in assoluto del torneo. Dodici gol come i giallorossi li ha subiti pure il Como di Fabregas, ma con una gara in meno. Milan e Napoli ne hanno invece presi 13.

(corsport)