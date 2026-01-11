Roma, vittoria e attesa

[...] È il giorno di Raspadori, deve dare la risposta definitiva alla Roma, come confermato da Massara prima del match: «Trattativa in via di definizione, in tempi piuttosto rapidi. In giornata avremo tutto più chiaro». Il ds, invece, conferma la frenata su Zirkzee: «Lo United ha chiuso ogni discussione di mercato: con il cambio di allenatore non vogliono fare movimenti. Mi pare assai improbabile che possano cambiare idea». Svicola su Vaz: «Grande talento, ma è abbastanza improbabile. Non credo che il Marsiglia se ne voglia privare». [...]

Gasperini, stuzzicato sul mercato e su Raspadori, invia l'ennesimo messaggio a Massara: «Non entro nel merito dell'argomento. È abbastanza antipatico, parlo solo dei miei calciatori. [...] Si parla troppo di giocatori che non ci sono. Di molte società non si sa niente, poi presentano i giocatori. Noi parliamo per mesi di giocatori che non sono qui». [...]

(corsera)