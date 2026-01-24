Roma, un altro sforzo per Gasp. In attacco spunta Sauer

[...] Per il tecnico romanista nessun reparto è al completo, attacco compreso, viste le partenze di Baldanzi e Bailey. Ecco perché il direttore sportivo Frederic Massara sta monitorando ancora Leo Sauer, ala sinistra del Feyenoord. L'attaccante slovacco - 3 gol e 2 assist in stagione - rientra pienamente nei parametri del «progetto»: è giovane (20 anni) e soprattutto molto sostenibile dal punto di vista finanziario, anche se il club olandese chiede intorno ai 15 milioni di euro. La Roma, dal canto suo, non vuole spingersi oltre i 10. Insomma, la partita delle trattative per l'attacco non è ancora chiusa, neanche per il centravanti dei sogni di Gasperini: Zirkzee. Certo, il dialogo tra il club giallorosso e l'entourage dell'olandese si è un po' raffreddato, ma gli ultimi giorni di mercato potrebbero regalare al tecnico delle sorprese. [...] Nelle ultime settimane la Roma ha mostrato diverse crepe nelle retrovie, dal centro dell'area di rigore alle fasce. Quella sinistra, in particolare, dove Tsimikas ha fallito ancora. [...] Come alternativa, Massara ha chiesto informazioni per Bernasconi dell'Atalanta, ma da Bergamo non si registrano aperture. Valutato anche il profilo di Methalie: il Tolosa, per il francese, chiede almeno 15 milioni. Per il ruolo di centrale, infine, Dragusin resta l'obiettivo principale. [...]

(la Repubblica)