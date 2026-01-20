Roma, torna il rebus Dybala: un mese per trattare il rinnovo

Tra la Roma e Dybala c'è di mezzo il silenzio. L'entourage dell'argentino e la dirigenza giallorossa non hanno ancora fissato un incontro per discutere il rinnovo del contratto in scadenza. Carlos Novel, suo agente, aspetta un segnale da Trigoria. Il tempo di attesa stimato è di un mese: così a metà febbraio Dybala scoprirà il suo destino. Al momento il suo desiderio è immutato: ha respinto le tentazioni dell'estero perché vuole restare a Roma con la sua famiglia. E per farlo è disposto a tagliarsi l'attuale stipendio di circa 8 milioni di euro. Da Trigoria la richiesta è chiara: si potrà discutere del rinnovo, solo se Paulo accetterà meno della metà di quanto incassa oggi. Anche se il nuovo corso targato Massara non prevede calciatori under 30, Gasperini chiede di fare un'eccezione per il talento della Joya. Paulo sta beneficiando anche dell'intesa con Malen, come dimostrato a Torino. [...]

(La Repubblica)