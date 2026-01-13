ROMA-TORINO: le probabili formazioni dei quotidiani. Gasp conferma Ghilardi ed El Shaarawy, tornano dal 1' Wesley, Ziolkowski e Cristante

Questa sera alle 21:00 la Roma affronterà il Torino allo stadio Olimpico per gli ottavi di Coppa Italia. I giallorossi sono in totale emergenza, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, e molti dovranno fare gli straordinari in vista della gara di domenica di Serie A proprio contro i granata.

In porta Gian Piero Gasperini non cambia titolare e sceglie ancora Mile Svilar. Un turno di riposo obbligato a Mancini (finirà stasera di scontare la squalifica rimediata nel derby contro la Lazio di gennaio 2024), con Ghilardi, Ziolkowski ed Hermoso pronti a proteggere la porta del serbo. L'unico dubbio resta l'utilizzo di Rensch, che potrebbe prendere il posto di uno dei tre centrali. A centrocampo al fianco del rientrante Cristante ci sarà ancora Pisilli, mentre, sugli esterni, oltre a Celik, torna dal 1' anche Wesley. Davanti, con Bailey appena rientrato ed il giovane Arena come unici cambi, il tecnico della Roma riproporrà il tridente che tanto bene ha fatto contro il Sassuolo e quindi formato da Soulé, El Shaarawy e Dybala.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, Pisilli, Wesley, Soulè, El Shaarawy, Dybala.

GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso, Celik, Cristante, Pisilli, Wesley, Soulè, El Shaarawy, Dybala.

CORRIERE DELLA SERA: Svilar; Rensch, Ziolkowski, Hermoso, Celik, Cristante, Pisilli, Wesley, Soulè, El Shaarawy, Dybala.

IL MESSAGGERO: Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso, Celik, Cristante, Pisilli, Wesley, Soulè, El Shaarawy, Dybala.

IL TEMPO: Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso, Celik, Cristante, Pisilli, Wesley, Soulè, El Shaarawy, Dybala.

IL ROMANISTA: Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, Celik, Cristante, Pisilli, Wesley, Soulè, El Shaarawy, Dybala.