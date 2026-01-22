ROMA-STOCCARDA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ziolkowski e Ghilardi in difesa. Ferguson dal 1'

Questa sera la Roma ospita lo Stoccarda all'Olimpico, con Gasperini che cambierà parecchie pedine. Tra i pali confermato Svilar, in difesa si rivedono dal 1' Ziolkowski e Ghilardi, al fianco di Mancini. A destra uno tra Celik e Wesley, con Pisilli e Konè al centro e Tsimikas dall'altra parte. In attacco Soulè e Pellegrini alle spalle di Ferguson.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Pisilli, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini

CORRIERE DELLA SERA - Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Pisilli, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini

IL TEMPO - Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Koné, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini