Roma-Raspadori: ingaggio più alto. Il sì ora è vicino

In quattro attorno al tavolo. Nuovo summit a Trigoria, allargato rispetto ai due di mercoledì. Davanti a Ryan Friedkin, si sono accomodati Ranieri, Massara e Gasperini. Nel vertice di giornata (da qui a fine gennaio possibile appuntamento quotidiano), il punto di mercato. Abbastanza veloce, con un menù dedicato all'affare Raspadori, l'attaccante che Gian Piero aspetta dall'inizio del nuovo anno. Gasperini ha soprattutto ascoltato. Meno loquace, quindi, di quanto lo è stato mercoledì - prima dell'allenamento - quando ha avuto la possibilità di confrontarsi con Dan, in call, e Ryan senza altre presenze: Ranieri si è unito a metà pomeriggio, quando il presidente aveva già salutato e Massara era fuori Roma con gli agenti di Raspadori. (...) Oggi il contatto definitivo con Giacomino. Ri-toccato l'ingaggio: 2 milioni netti - bonus compresi - fino a giugno (il resto lo ha avuto a Madrid), più altri quattro anni a 3,5. Confermato l'accordo con l'Atletico: 2 milioni per il prestito oneroso, 18,5 per il dritto di riscatto più 1,5 di bonus legati alla qualificazione Champions e alle pre-senze/gol del giocatore. Durante il vertice, breve aggiornamento su Zirkzee che vuole solo La Roma. Lo United, guidato ad interim da Fletcher, sta scegliendo il nuovo allenatore tra Solskjaer e Carrick. Appena deciderà, farà partire l'olandese. (...)

(corsera)