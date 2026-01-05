Roma-Raspadori: giorno della verità. Tra campo e mercato sale la tensione

Meglio pensare al mercato, perché la notte di Bergamo ha portato solo cattive notizie. L'ultima, il rientro ritardato a Roma della squadra causa spostamento del volo da Orio al Serio a Linate per via della nebbia. Ma quello è il dettaglio. La sostanza dice che la settima sconfitta è quella che pesa di più. La Roma ha perso in questo campionato — dopo 18 giornate — solo una partita in meno rispetto alle 8 dello scorso terribile girone d'andata, quello dei tre allenatori diversi. E il trend che preoccupa: in 34 giorni 4 ko (su sei gare). Così, altro che Champions. Però fa più comodo pensare al mercato, piuttosto alla gara di Lecce che è domani. Perché del resto oggi è il giorno della verità: la Roma aspetta questo lunedì il sì di Giacomo Raspadori. Lo fa con fiducia, alla scadenza delle 48 ore di riflessione — con tanto di

impegno ufficiale dell'Atletico Madrid ieri sera contro la Real Sociedad — chieste dall'attaccante. (...) E in ogni caso Massara era in contatto con l'Atletico da diverse settimane, segno inequivocabile di come il club spagnolo non ritenesse da tempo Raspadori incedibile. Secondo motivo possibile per spiegare la riflessione: l'inse-

rimento di altri club interessati. Su tutti il Napoli, con Conte che sarebbe favorevole al ritorno. Però qui un paio di elementi giocano a favore della Roma: l'Atletico non sarebbe così propenso a chiudere un accordo di cessione in prestito con lo stesso club da cui ha acquistato il giocatore in estate per 26 milioni. E l'altro motivo è nella continuità di impiego che la Roma può offrire, certamente più alta rispetto a quella del Napoli. La Roma crede nel sì, dunque. (...)

(corsera)