Roma quarta, ma tanti dubbi. Palla ai Friedkin

[...] Sono stati due giorni di fibrillazione, che non fotografano la realtà della

squadra. Di una Roma al 4° posto, a ridosso delle migliori, ancora di più dopo i pareggi di Napoli e Milan contro Verona e Genoa. [...] La Roma ad esempio deve sciogliere il nodo Dybala. Gasperini ha detto che quando sta bene lui gioca sempre. Se questa è la posizione, viene da chiedersi cosa fare allora con il suo contratto in scadenza. È il caso di provare a rinnovarlo o meglio lasciarlo andare? E poi Pellegrini. Sei mesi fa la sua cessione era data per certa. Sei mesi dopo si è ripreso una posizione centrale. E il nodo è ancora quello: giusto lasciarlo andar via senza fare neppure un tentativo? Per prendere un centrocampista così non solo devi sottoscrivere un contratto pesante, ma quanto ti costerebbe di cartellino? Senza contare il dubbio di strettissima attualità. Ma il ventenne Ferguson, è davvero un attaccante da far partire senza rimpianti? [...] Anche perché questo è un campionato strano, in cui puoi vincere lo scudetto o restare fuori dalla Champions. E se i Friedkin sono consapevoli che arrivare primi è molto difficile, allo stesso tempo - incredibile che non lo abbiano mai fatto - vogliono cominciare a frequentare stabilmente la Coppa più importante. Dopo aver spesso quasi un miliardo per la Roma, il desiderio è più che legittimo.

(A. Vocalelli - La Gazzetta dello Sport)