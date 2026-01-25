ROMA-MILAN: le probabili formazioni dei quotidiani. Confermato Ghilardi in difesa, davanti torna Malen

Questa sera alle 20:45, la Roma sfiderà il Milan per un match che potrebbe già sapere di Champions League. Dopo il ko dell'andata, i giallorossi vorranno senz'altro rialzarsi. Pochi dubbi sulla formazione per Gian Piero Gasperini. Vista l'assenza di Hermoso, davanti a Svilar oltre a Mancini e Ndicka dovrebbe essere confermato Ghilardi. Sugli esterni agiranno Celik e Wesley, mentre in mezzo al campo torna la coppia Cristante-Koné. L'unico ballottaggio è davanti, tra Matias Soulé e Lorenzo Pellegrini. Ad oggi l'argentino è leggermente avanti. Dovrebbero essere certi di un posto, invece, Dybala e Malen.
LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI
CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi, Celik, Koné, Pisilli, Wesley, Cristante, Dybala, Malen.
GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi, Celik, Koné, Cristante, Wesley, Soulè, Dybala, Malen.
