Roma: la spinta dell' Olimpico per avvicinarsi al 2° posto

LEGGO (F. BALZANI) - La notte della svolta, ma anche della rivincita dopo i grandi rimpianti di San Siro. La Roma stasera contro il Milan si gioca una cospicua fetta della torta Champions e può avvicinare proprio i rossoneri al secondo posto oltreché approfittare del risultato di Juventus-Napoli. Una serata decisiva in cui constatare i progressi di una Roma che ha trovato in Malen il terminale offensivo mancato nel girone d'andata, in particolare proprio nella sfida ai rossoneri terminata 1-0 per i padroni di casa dopo mille rimpianti tra cui il rigore parato da Maignan nel finale. I giallorossi sono chiamati a vincere il primo big match stagionale per compiere l'ultimo step e inorgoglire un Olimpico completamente esaurito in ogni posto. Per farlo, oltre che di Malen assente in Europa per ragioni di lista Uefa, avrà bisogno del miglior Paulo Dybala. Quello visto domenica scorsa a Torino e che ora sogna il ritorno al gol anche in casa. E proprio Dybala ha nel Milan una delle sue vittime preferite: 10 gol e 15 vittorie nei 28 precedenti con i rossoneri per la Joya che è chiamata a vendicare il rigore sbagliato a San Siro all'andata. Al suo fianco è ballottaggio tra Pellegrini e Soulè mentre a centrocampo Gasp avrà un El Aynaoui in più pronto all'occorrenza anche se non dovrebbe rinunciare alla coppia Koné-Cristante dal primo minuto. In difesa il tecnico dovrà fare a meno di Hermoso. Due le soluzioni: l'impiego di Ghilardi o l'arretramento di Celik.

La Roma, reduce dalle fatiche dell'Europa League, punta alla posta in palio massima contro Allegri. Ma il Milan è squadra esperta di big match e l'ha dimostrato ampiamente finora: imbattuta da venti giornate, 2,5 punti di media, più di tutti in campionato e decisamente più della Roma che dimostra invece di trovarsi meglio con le cosiddette piccole. I rossoneri potrebbero fare a meno dell'ex Saelemaekers, per il quale è prevista un'accoglienza "particolare" all'Olimpico dopo i comportamenti sopra le righe del belga nella sfida d'andata. Per il resto squadra titolare con Pulisic e Leao in attacco e la coppia esperta Modric-Rabiot a centrocampo. L'unico dubbio tra i rossoneri è tra Loftus-Cheek e Athekame, ma l'inglese sembra favorito mentre in difesa tornerà Tomori dopo la squalifica. Una partita da tripla che promette spettacolo e che regala anche l'ennesimo scontro tra Gasp e Allegri. Il bilancio degli scontri diretti tra i due decani vede in vantaggio il milanista con 14 vittorie, 10 pareggi e 6 successi del romanista. Un totale di 30 partite, nessuno in questa Serie A si è affrontato più volte. Due filosofie diverse, ma la stessa voglia di vincere e di far tornare i due club in Champions. Ma per Allegri, privo in questa stagione di impegni continentali, la sfida alla Roma vale anche di più. In caso di vittoria infatti il Milan resterebbe in scia dell'Inter nella corsa scudetto. Spettacolo e tensione garantita quindi. E un mercato che prosegue per entrambi i club anche in queste ore. La Roma, dopo Malen e Vaz, regalerà a Gasperini un esterno sinistro d'attacco mentre Allegri, dopo Fulkrug, spera in un ultimo sforzo da parte della proprietà. Ora però c'è il campo. E il responso conta anche più di una trattativa di un mercato che si chiude alle 20 di lunedì 2 febbraio.