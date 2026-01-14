Roma fuori dalla coppa ma con Robinio Vaz arriverà anche Malen

Otto anni fa furono Edera e De Silvestri. Ieri sera ci hanno pensato Adams (doppietta) e Ilkhan a eliminare La Roma dalla Coppa Italia. Sempre il Torino, sempre agli ottavi di finale. Inutile il gol del momentaneo 2-2 del giovane Arena, l'attaccante classe 2009, all'esordio in giallo-rosso, capace di segnare il primo gol romanista dopo un minuto dal suo ingresso in campo. Sembrava la favola perfetta: con la Roma alla ricerca di attaccanti e certezze, il talentino della Primavera che salva i compagni dalla figuraccia. Così non è stato, nonostante il giovane italo-australiano si senta parlare. (...) Intanto Massara in poche ore ha chiuso l'operazione Robinio Vaz e si appresta a concludere anche quella per Donyell Malen. Il giovane francese, che compirà 19 anni il prossimo 17 febbraio, è atterrato ieri sera a Ciampino e si è subito presentato sugli spalti dell'Olimpico: arriva a titolo definitivo dal Marsiglia per 25 milioni bonus compresi. Oggi le visite mediche e la firma sul nuovo contratto da 1,5 milioni di euro a salire per i prossimi 5 anni. Uno più uno. Come gli attaccanti richiesti da Gasp, che già nelle prossime ore potrebbe accogliere il 26enne Malen: accordo raggiunto con l'Aston Villa per un prestito oneroso con obbligo di riscatto a circa 23 milioni condizionato alla qualificazione in Europa. (...)

(La Repubblica)

