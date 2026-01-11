Roma e Juventus, la sfida infinita

La prima dell'anno mette in palio un trofeo. C'è Roma-Juventus, finale di Supercoppa: si gioca a Pescara davanti a quasi 5mila spettatori. La Roma deve difendere il titolo conquistato un anno fa a La Spezia contro la Fiorentina. In tribuna ci sarà anche il presidente federale Gabriele Gravina. Saranno 159 i paesi collegati per la classica del calcio femminile italiano e le giallorosse di Luca Rossettini – prime in classifica in Serie A con 5 punti di vantaggio – sognano la vendetta.

A settembre, nella sfida di Coppa di Lega a Castellammare di Stabia, sono state le bianconere di Max Canzi a imporsi (3-2) con un gol in pieno recupero. A Trigoria nessuno si nasconde. C’è stato il tempo per preparare al meglio il match «e non ci era mai successo in stagione dopo un periodo frenetico» ha confermato il tecnico alla vigilia. "C'è voglia di rivincita, secondo me la squadra ha trasformato la rabbia per quella partita persa in voglia e lo abbiamo visto in campionato. In quella finale ci è mancato il cinismo, ma vedo un gruppo che pure sotto questo aspetto sta migliorando. Quello che fino ad oggi abbiamo fatto però – conferma – non basta".

"Lo storico ci parla di 5 sconfitte in finale contro la Juventus, quindi un po’ di sano timore è necessario" spiega Rossettini. Che non potrà contare su Emilie Haavi – si rivedrà alla fine del mese di febbraio – ma porterà in panchina l’ultima arrivata Dorsin, giovanissima attaccante classe 2007 presa dal Psg in prestito con diritto di riscatto. [...] "Sono felice di incontrare di nuovo la Juve – il commento di capitan Manuela Giugliano – e c’è rammarico per l’ultima finale. Non vediamo l’ora di scendere in campo". [...] Formazione quasi fatta: manche come al solito Haavi per infortunio (rientro previsto a fine febbraio). Baldi in porta, dietro spazio a Bergamaschi, Heatley, Oladipo e una tra Veje e Thogersen. Davanti a loro Riecke, a completare il reparto Giugliano e Greggi. Viens (la Juve il suo bersaglio preferito in Italia) riferimento centrale in attacco, Pilgrim da un lato mentre Dragoni e Corelli si giocano l'ultima maglia. Dalla Capitale vista la vicinanza partiranno un buon numero di tifosi per cercare di spingere la squadra all'impresa.

(Il Messaggero)