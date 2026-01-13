Roma e Gasperini: maledetta coppa

Non si sa se questa Coppa Italia sia più maledetta per la Roma o per Gasperini. Gian Piero con la sua Atalanta si è giocato ben tre finali, tutte e tre perse: una contro la Lazio e due contro la Juventus e tutte tre all'Olimpico che ora è diventato il suo stadio. Ancora peggio ha fatto la Roma, che negli ultimi anni in finale non c'è neanche arrivata. La squadra giallorossa era la signora della Coppa Italia con nove titoli, ma, dalla finale persa contro la Lazio non l'ha più vinta e negli ultimi anni non si è neanche mai avvicinato a farlo. [...] Una sorta di maledizione, sì, ma la Roma spesso ci ha messo del suo. La Roma ne ha vinte nove, ha sfiorato la decima con Ranieri nel 2010 e poi non ci si è più avvicinata. L'ultimo successo ormai risale alla doppietta del 2007 e 2008 contro l'Inter. Stasera arriva il Torino ed il rischio è grosso vista la situazione di emergenza dei giallorossi. Gasperini recupera, più o meno, Leon Bailey e dovrà costringere Dybala a fare gli straordinari, si rivede Ndicka tra i convocati e in difesa il dubbio resta tra Rensch e Ghilardi. In attacco c'è il giovane Arena, pronto per uno spezzone. Non c'è invece Mancini, che sconterà la sua ultima giornata di squalifica. [...]

(Il Messaggero)