Roma, dai un 9 a Gasp

Le frenate di Juventus e Roma, anche se arrivate con modalità differenti, creano una spaccatura in vetta alla classifica. Ora la squadra di Spalletti e quella di Gasperini sono a -5 punti dal Milan provvisorio capolista, in attesa di vedere che cosa farà l'Inter a San Siro, questa sera, contro il Bologna (il distacco potrebbe salire a 6 lunghezze). Ciò non significa che siano tagliate fuori dalla corsa allo scudetto, perché deve ancora concludersi il girone d'andata e mi sembra presto per emettere verdetti, tuttavia le tre davanti (Milan, Inter e Napoli) hanno probabilmente qualcosa in più di bianconeri e giallorossi. [...] La Roma inciampa in casa dell'Atalanta al termine di una sfida molto fisica, duelli a tutto campo, grande energia atletica pressing furioso da una parte e dall'altra e, probabilmente, poca lucidità e geometria nella costruzione delle manovre. Amaro il ritorno di Gasp a Bergamo, ma non bisogna fare un dramma per questa sconfitta. La Roma, per il gioco che ha in mente Gasperini, ha bisogno di qualche elemento in più. Un attaccante servirebbe come il pane, perché lo sviluppo dell'azione disegnato dal tecnico necessita di una punta centrale che detti i tempi e attacchi gli spazi. Come nel caso della Juve, dunque, anche per quanto riguarda la Roma è fondamentale che i dirigenti si rimbocchino le maniche e facciano il possibile per migliorare il gruppo.



(A. Sacchi - Gazzetta dello Sport)