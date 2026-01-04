Roma così non va

Senza storia. Prima caduta all'esordio del nuovo anno per la Roma che perde la terza trasferta di fila, stavolta sul campo dell'Atalanta in un match deludente e ancora una volta sottotono per la Roma. Ere la notte del ritorno a «casa» di Gasp che si prende l'abbraccio dei suoi ex tifosi ma viene agganciato al quarto posto dalla Juve che aveva pareggiato nel pomeriggio in casa col Lecce, prossimo avversario della Roma. Il forfait di Wesley costringe il tecnico a puntare su Rensch ma per il resto il tecnico di Grugliasco conferma le scelte dell'ultima gara del 2025. La partenza dei giallorossi è da incubo anche se la prima chance capita sui piedi di Dybala dopo il regalo di Ederson che perde un pallone sanguinoso al limite dell'area senza che l'argentino ne approfitti. Poco dopo è l'Atalanta a scartare il regalo, stavolta di Svilar che sul corner di Zalewski si lascia sfuggire il pallone che Scalvini mette in porta. Lungo controllo del Var per lo scontro tra il portiere giallorosso e il difensore, ma stavolta il belga commette un errore decisivo. Zalewski si divora il raddoppio dopo venti minuti ma la Dea è padrona del campo e la Roma fatica. Il Var è protagonista anche sul raddoppio atalantino di Scamacca che aveva saltato indisturbato in area giallorossa con la dormita dei centrali. Interpretazione cervellotica di Fabbri e del Var col fuorigioco iniziale dell'attaccante dei bergamaschi in posizione attiva sull'intervento di Hermoso. Due ammonizioni pesanti nelle file della Roma in pochi minuti con Mancini ed Hermoso che, diffidati, salteranno la trasferta di Lecce. Primo tempo dominato dai padroni di casa con i giallorossi mai competitivi dal punto di vista dell'intensità e con diversi svarioni difensivi e tante ripartenze a campo aperto concesse. La prima mossa della ripresa è offensiva: fuori Ziolkowski dentro Wesley (non al meglio) con Rensch alzato a destra e Celik abbassato nei centrali. Il nuovo assetto dura poco perché Gasperini è costretto a togliere Rensch autore di una gara ai limiti del disastroso e inserire Tsimikas. Nella stessa finestra anche Dovbyk per Ferguson con l'irlandese che ha faticato tremendamente nel duello corpo a corpo con Djimsiti. Timidi tentativi dei giallorossi che solo al 61' hanno la prima vera occasione per pareggiare con la buona discesa di Soulé che pesca Dybala nel cuore dell'area di rigore ma Djimsiti gli chiude miracolosamente lo specchio a centimetri dal gol. Curiosa la scelta del tecnico ospite di togliere Soulé anziché la Joya per lasciare spazio a El Shaarawy. L'Atalanta si difende con ordine e dà l'idea di essere molto più pericolosa della Roma. L'ultima carta di Gasp è Pisilli perun Koné spento e ancora una volta insufficiente in un big match. L'ultima occasione, a fotografare il secondo tempo è il tiro di Krstovic parato da Svilar. Comincia male il 2026 giallorosso e il ritorno a Bergamo di Gasperini che cade ancora in trasferta. Si conferma la difficoltà della squadra a rimontare e il pareggio sembra non esistere. Questo, alla lunga, può essere un grande problema.