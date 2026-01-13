Roma ci riprova

IL TEMPO (L. PES) - Da tradizione a tabù. La Coppa Italia è stata per anni la casa della Roma, ma da un decennio a questa parte la competizione è diventata un vero e proprio incubo. Gasperini che ha giocato la finale tre volte perdendo contro Lazio e Juve vuole provare ad invertire il trend. Il primo ostacolo è il Torino di Baroni, prima squadra a battere i giallorossi in stagione. Nelle ultime quattro edizioni la Roma è sempre stata eliminata ai quarti di finale, mentre l'accesso alla semifinale manca addirittura da nove anni, con Spalletti in panchina. Nonostante l'emergenza, Gasp vuole crederci e cercare il pass per andare al turno successivo. Mancheranno sia Ferguson che Dovbyk con anche Pellegrini e Baldanzi ai box, ma, almeno Bailey torna tra i convocati così come Ndicka. Tra entusiasmo e preoccupazione, Gasperini si prepara a cominciare il viaggio nella terza competizione dell'anno, con la speranza di andare il più avanti possibile e per provare a giocarsi un'altra finale. Stavolta con la spinta del proprio pubblico.