Roma, c'è lo Stoccarda ma Gasp pensa al Milan

LEGGO (F. BALZANI) - Torna la coppa, ma domenica c'è il Milan. Gasperini lancia un segnale preciso in vista della sfida di stasera all'Olimpico contro lo Stoccarda che può valere l'accesso diretto agli ottavi. «La partita col Milan è quella di maggior attenzione per noi- ammette il tecnico -. Sappiamo che stasera vincendo potremmo saltare i playoff ma in questo momento il campionato merita maggior attenzione, non lo nascondo». Viva la sincerità. Che si tramuterà probabilmente in un massiccio turn over stasera. Di sicuro non ci saranno Malen e Vaz (ancora fuori lista Uefa), toccherà quindi a Ferguson provare a sfondare il muro dello Stoccarda. «Ha recuperato dalla contusione. Ogni occasione per lui è buona per dimostrare qualcosa, ha anche segnato nell'ultimo periodo. Mi aspetto un'altra prestazione in linea», ha continuato Gasperini. Che ha vinto l'unica Europa League italiana degli ultimi 25 anni in Italia. «Vincere per una squadra italiana un trofeo in Europa è diventato un problema - ha concluso -.Si corre il rischio di essere delusi se si pensa solo alla vittoria finale. Bisogna spostare il focus. Bisogna migliorare per avere una squadra forte, passo dopo passo, anche attraverso il mercato. Allora, forse, un giorno si arriverà a vincere qualcosa». Intanto il tecnico riabbraccia El Aynaoui e confida nell'arrivo di un altro attaccante (Tel del Tottenham in pole). Ma la sfida di stasera riserva altri pericoli. E' alta, infatti, l'allerta per l'arrivo di 4000 ultras tedeschi di cui circa 500 senza biglietto. Già ieri sono state rinvenute mazze e bottiglie di vetro all'interno di un pullman. Probabile formazione: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson