Roma baby: al Tre Fontane c'è il Bologna

[...] La baby Roma torna a giocare oggi al Tre Fontane (ore 16, diretta tv su Sportitalia) per riprendersi la vetta solitaria della classifica del campionato Primavera, ora occupata dalla Fiorentina. L'ostacolo si chiama Bologna, già superato all'andata di misura grazie alla rete di Romano nel finale di gara. Serve il bis dopo quattro risultati utili consecutivi, Coppa Italia compresa. [...]
Arena non è stato convocato da Gasperini, quindi l'attaccante del 2009 sembra destinato a fare la boa centrale del 3-4-2-1. Difficile, poi, fare a meno di Della Rocca e Di Nunzio. [...]
(corsport)