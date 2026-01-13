Ritmo Champions ma il mercato è fermo al palo

Trentanove punti in venti partite, otto infortunati più uno che è Wesley ed è stato decisivo nonostante tre giorni di influenza intestinale. Gasp ha voluto fortemente l'ingresso del brasiliano ed è stato fondamentale per battere il Sassuolo. E zero acquisti dopo che un terzo del mercato invernale è già alle spalle nonostante si sapesse l'esigenza di aggiungere almeno due attaccanti. Nonostante questi numeri, migliorati dopo lo stop del Milan, ma l'unico numero che conta nell'ambiente è lo zero sul fronte dei nuovi arrivi. Ci sembra evidente che qualche intoppo c'è stato. Erano stati individuati due giocatori, Raspadori e Zirkzee, che sono stati trattati per non meno un paio di mesi. C'è stato in primo momento il sì delManchester United arricchito da quello dell'olandese. C'è stato anche il sì dell'Atletico Madrid, ma, è mancato quello del giocatore. E forse è meglio così perché il ragazzo non avrebbe trovato il tappeto rosso. Al contrario di Zirkzee che da due giorni sta alzando la voce con il Manchester per andare via in direzione Trigoria. Il risultato è che però la Roma è ancora al palo. Sarà il caso che si faccia in fretta a risolvere la questione. Altrimenti sono guai in vista della corsa Champions, si deve fare l'impossibile per concretizzarla.

(La Repubblica)