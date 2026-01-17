Rinnovo più lontano per Celik

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Si fa sempre più in salita la strada che porta alla permanenza di Celik alla Roma. Il terzino turco, arrivato nell'estate del 2022 in Italia, ha un contratto che scade il prossimo 30 giugno e per ora non è stata trovata l'intesa per prolungare il matrimonio. Gli agenti del classe 1997, che in questa stagione ha già giocato quasi duemila minuti con Gasperini, hanno sparato alto nei contatti avuti con la dirigenza giallorossa, che ha iniziato a muoversi sul suo «dossier» a meno di un anno dalla fine dell'accordo. La richiesta per un nuovo «sì» alla Roma è di un contratto da 3,5-4 milioni netti annui: cifre che per il momento Massara non ha voluto offrire, nonostante ci sia la possibilità di usufruire del decreto crescita (avrebbe un peso a bilancio di circa 5 milioni lordi). Alla finestra c'è in particolare la Juventus, con il calciatore che è stato offerto dai procuratori anche a tutte le altre big italiane.