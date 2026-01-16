Rinnovi: Pellegrini sì, Dybala no. Celik saluta

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Non solo il mercato in entrata e in uscita, ma anche la vitale e strategica questione relativa ai rinnovi di contratto. Perché nelle priorità di Gian Piero Gasperini non ci sono soltanto i rinforzi da aggiungere alla rosa, ma, anche un'accurata programmazione del futuro della sua Roma. Con diversi giocatori in scadenza a giugno 2026, il tecnico ha preteso un'accelerata anche in quella direzione. Ad un passo dall'addio, con il West Ham pronto ad assicurarselo, ora più vicino ad un insperato rinnovo. La carriera di Lorenzo Pellegrini in pochi mesi ha viaggiato a bordo di una montagna russa. Un percorso che ha portato l'allenatore giallorosso a dare un input ben preciso a Massara: che si proceda per il suo rinnovo. Seppur con un ingaggio al ribasso, la volontà comune è quella di discuterne allo stesso tavolo. Un ingaggio pesantissimo e diversi infortuni da gestire. Non sembrano esserci le basi e nessuna chiamata è partita da Trigoria, per il rinnovo di Paulo Dybala. Al momento appare complicato rivederlo in maglia giallorosso anche il prossimo anno. Non solo il Boca Juniors, anche il Monaco. Un rifiuto che sa di addio. La prima proposta di rinnovo è stata rispedita al mittente da Celik, che chiede di più per rimanere. Ma il club non appare intenzionato al rilancio: a giugno saluterà. Così come El Shaarawy, pronto a congedarsi. Invece, manca solo l'annuncio per i rinnovi di Mancini e Cristante.

