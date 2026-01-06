Rinnovi a vita per Mancini e Cristante

Cristante e Mancini hanno rinnovato il loro accordo con la Roma e adesso sono destinati a chiudere entrambi la loro carriera in giallorosso. Manca soltanto l'ufficialità alla conferma di un doppio accordo che blinda due dei leader di questa squadra, punti di riferimento assoluti anche per l'allenatore Gian Piero Gasperini, che li ha ritrovati nella Capitale dopo averli lanciati a Bergamo. [...] La società nel loro caso ha giocato d'anticipo evitando di avvicinarsi troppo alla scadenza, come Invece è già caduto per i casi di Dybala, Pellegrini, El Shaarawy e Celik, tutti con

degli accordi che senza ulteriori svolte si concluderanno il 30 giugno. Sia Cristante sia Mancini, infatti, avrebbero esteso il loro contratto con la società di Dan Friedkin

dal 2027 al 2030, di ulteriori tre stagioni quindi, avvicinandosi entrambi alla soglia dei 3,5 milioni netti. [...] Solamente Svilar attualmente ha un ingaggio più alto, da circa 4 milioni netti a stagione. [...]

