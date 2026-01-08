Raspadori verso il sì: Jack sempre più vicino

Ci siamo quasi. La Roma aspetta il sì di Giacomo Raspadori tra oggi e domani con rinnovata fiducia e ottimismo. Il ds Ricky Massara ha avuto un contatto diretto con l'entourage dell'attaccante e ha insistito per raggiungere un accordo totale dopo che si era trovata l'intesa finale con l'Atletico Madrid su una base di circa 20,5 milioni di euro. Il giocatore, convocato dai Colchoneros per la Supercoppa di Spagna, affronterà oggi in Arabia il Real Madrid e poi si ritirerà nella sua stanza per prendere una decisione finale. Fino ad ora Raspadori ha giocato il 13% dei minuti disponibili e con l'interesse della Roma sono arrivati i primi dubbi su cosa fare del suo futuro: del resto i giallorossi sono quarti e hanno prospettive di Champions League oltre alla possibilità di avere in rosa giocatori validi come Dybala e Soulé. [...] In caso di rifiuto, però, esisterebbero dei piani B e C: non solo Gudmundsson della Fiorentina, ma, anche Giovane del Verona e Mika Godts dell'Ajax. La Roma è convinta di aver giocato bene le sue carte e Gasperini non vede l'ora di poter allenare Raspadori. Ad essere decisiva è stata anche la possibilità di inserire nel contratto una formula per la quale Jack a fine stagione non tornerà a Madrid e sarà un elemento su cui i giallorossi costruiranno un progetto a lunga scadenza.

(gasport)