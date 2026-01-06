Raspadori tentenna, la Roma lo aspetta

Ci mancava anche la telenovela Raspadori. [...] Meglio basarsi allora su quello che filtra lato Roma e calciatore. Partiamo da Trigoria: nonostante il tira e molla che Massara si sarebbe volentieri evitato, la dirigenza giallorossa è ancora ottimista. A tal punto che è disposta ad aspettare il calciatore anche dopo la campagna d'Arabia. E in tal senso ieri, dopo una riunione avvenuta nel primo pomeriggio. si è mosso in prima persona Gasperini che ha avuto un contatto diretto con il ragazzo attraverso una call, spiegandogli come al di là della formula della trattativa (prestito con diritto ma soltanto per necessità finanziare della Roma visto che qualora non dovesse poi riscattarlo a giugno, il club andrebbe incontro al pagamento di una penale) lo considera centrale nel suo progetto. Basterà? A sentire la Roma sì anche se l'alternativa è pronta: Gudmunsson. Bisogna però fare i conti anche con il lato calciatore. E ieri persone vicine al ragazzo continuavano a ripetere il mantra «Giacomo ancora non ha deciso». [...] Di certo c'è che Gasperini, per ora, non avrà il calciatore nemmeno a Lecce e nel migliore dei casi dovrà aspettare giovedì l'esito del derby di Madrid tra Real e Atletico con eventuale finale domenica 11. [...] Tempi che rischiano dunque di allungarsi, Scenario che era già stato preventivato per Zirkzee. [...] E così ieri il Manchester United ha esonerato Amorim. Sì, proprio l'allenatore che non vedeva l'olandese e che aveva aperto alla sua cessione. Ora cosa accadrà? Al momento la squadra è stata affidata all'assistente Fletcher ma difficile che possa concludere la stagione. Quella che sembrava un arrivo imminente adesso potrebbe slittare. Di quanto? Magari il tempo per il nuovo allenatore di essere assunto e valutare l'ex Bologna. [...] In quest'ottica a Trigoria non perdono di vista Giovane (che piace anche alla Lazio) ma sembra un investimento più proiettato verso giugno. Capitolo uscite: Baldanzi è richiesto da Fiorentina, Verona e Pisa con i viola in vantaggio. Dovbyk continua ad essere offerto. Due le possibilità: scambio con Beto via Everton, oppure destinazione Napoli. Pisilli tra Cagliari e Genoa. [...] Agli sgoccioli invece la storia di Bove con la Roma: il centrocampista ha chiesto la rescissione per poi giocare all'estero con un defibrillatore sottocutaneo.

(Il Messaggero)