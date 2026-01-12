Raspadori spaventa Gasp: il Napoli tenta il sorpasso. Zirkzee vuole solo la Roma

La Roma non ha ancora chiuso la porta a Giacomo Raspadori, ma, l'attesa sta iniziando a pesare. A Trigoria la pazienza c'è, ma, il mercato non concede stalli infiniti. I giallorossi pretendono una risposta definitiva nelle prossime ore e per questo il suo agente è a Madrid per risolvere le cose. Con l'Atletico l'accordo è chiuso: prestito a 2,5 milioni di euro con diritto fissato a 19. Restare a Madrid significa giocare poco, ma, farlo in uno dei club più competitivi d'Europa. Il progetto Gasperini lo attrae, così come non è venuto meno il legame con il passato, quello del Napoli. Conte è pronto ad accoglierlo nuovamente per sostituire il partente Lucca. A Trigoria ora bisogna capire quanto aspettare. La Roma ha iniziato a muoversi su profili alternativi. Uno è Andreas Schjelderup, ala sinistra del Benfica, seguito da tempo. Capitolo Joshua Zirkzee. Dopo la gara contro il Sassuolo, il ds Massara ha ammesso la conclusione della trattativa. Ma, la Roma non sembra aver mollato la presa. Anzi, dopo l'esonero di Amorim il lavoro è ripartito dal giocatore: Zirkzee ha ribadito al Manchester United la volontà di approdare nella Capitale. Tra il club giallorosso e l'olandese l'accordo è totale. Oltre a Robinio Vaz nelle ultime ore sono spuntati altri due nomi: Mathys Tel del Tottenham e Donyell Malen in uscita dall'Aston Villa. Non è da escludere un'operazione incrociata: Bailey di ritorno a Birmingham, Malen in giallorosso.

(La Repubblica)