Raspadori-Roma, solo ostacoli

Immaginate Giacomo Raspadori al tavolo di "Chi vuol essere milionario?", con tutti gli aiuti già utilizzati. Domanda: che ne sarà del tuo futuro? Possibili risposte, tutte plausibili: A) scelgo la Roma di Gasp; B) torno al Napoli; C) vado da Sarri alla Lazio; D) resto all'Atletico. [...] La Roma, ad esempio, si ritrova a dover completare le cose rimaste in sospeso in un'estate di vorrei ma non posso. [...] Ieri doveva essere il giorno della svolta - o sì, o no - ma Raspadori continua a temporeggiare. A qualcuno è persino venuto il sospetto che il ragazzo stia utilizzando l'interesse della Roma per ottenere qualcosa di meglio: il Napoli, ad esempio, che lo riaccoglierebbe volentieri; oppure l'Atletico stesso, sfruttando questo gran parlare di lui per riposizionarsi nel progetto di Simeone. [...] Anche ieri il ds Massara ha parlato a lungo con gli agenti del calciatore e di questi scambi si sarebbe interessato Friedkin in persona, oltre che il senior advisor del club, Ranieri. Il presidente della Roma approderà in città subito dopo la sfida con il Lecce peri suoi soliti incontri a tema stadio e area commerciale, certo, ma pure per dare un segnale forte a Gasperini, piuttosto contrariato per questo mercato non ancora decollato. [...] Con Raspadori, comunque, lui ha già avuto un colloquio. Nella stessa giornata la Roma ha cominciato a temere di perdere pure Zirkzee, visto che il Manchester United ha appena esonerato Amorim, l'allenatore che non lo faceva giocare. Joshua dovrebbe mantenere fede alla parola data a Gasp, ma se con il nuovo tecnico dovesse ritrovare una centralità potrebbe anche decidere di restare in uno dei club più importanti del pianeta e giocare nel campionato più bello del mondo. [...] L'attesa del numero dieci della Nazionale non sembra (almeno all'apparenza) solo una questione di soldi, perché alla Roma guadagnerebbe tra i3 e i 3,5 milioni netti, in linea con quanto gli garantiscono in Spagna. [...] La Roma non mollerà l'osso, però comincia a fiutare l'odore di bruciato. Soprattutto se l'opzione Napoli prendesse piede come alternativa principale alla permanenza. Perdere tempo, in questa fase, sarebbe delittuoso.

(Corsport)