Raspadori oggi o mai più, si lavora per Vaz

E allora oggi o mai più. Oltre non si andrà, anche perché la Roma ha aspettato pure troppo. Entro questa sera Ricky Massara si aspetta una risposta da Giacomo Raspadori, con un buon carico di fiducia che possa essere positiva. [...]

Ora, però, bisogna risolvere il problema del 9. Dovbyk è out e in vendita, Ferguson si è fatto male. Anche perché su Zirkzee è tutto fermo e per Vaz c'è una concorrenza fortissima. «Lo United ha chiuso ogni discorso, con il cambio di allenatore non vogliono fare movimenti ed è difficile che cambino idea. Vaz? Grande talento, ma non credo che i Marsiglia se ne privi».

In realtà Marsiglia e Roma ne stanno parlando, anche perché il d.s. Benatia ha ottimi rapporti con Massara e la Roma. Vaz non vuole rinnovare, il Marsiglia deve cederlo. La richiesta è di 30 milioni, ma si può chiudere intorno ai 20-22. Sempre che non arrivi una big della Premier e sbaragli il campo.

(gasport)