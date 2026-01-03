Raspadori in arrivo. Manca l'ultimo "sì"

IL TEMPO (L. PES) - Raspadori all'ultima curva. Massara aspetta l'ultimo «sì» per regalare a Gasperini il primo rinforzo del mercato invernale. Nelle ultime ore il ds giallorosso ha raggiunto l'accordo con l'Atletico Madrid sulla base di un prestito con diritto di riscatto per una cifra totale intorno ai 20 milioni. Gli spagnoli dopo la pretesa iniziale di inserire un obbligo di riscatto hanno dato l'ok alla formula più vantaggiosa per la Roma che però sarebbe pronta, qualora non riscattasse il giocatore, a riconoscere all'Atletico un indennizzo economico. Molto, chiaramente, dipenderà dall'eventuale qualificazione in Champions dei giallorossi che sono pronti ad abbracciare l'attaccante azzurro. Cosa manca? Il «sì» dell'ex Napoli che ieri ha ricevuto la comunicazione da parte del club di un accordo raggiunto con la Roma. Il ragazzo, da parte sua, non ha mai chiesto la cessione all'Atletico e nelle prossime ore riceverà anche da Simeone la spinta verso l'addio a soli sei mesi dall'arrivo nella capitale spagnola. Massara, intanto, prosegue nei dialoghi con l'entourage di Raspadori per l'intesa sui termini contrattuali. L'azzurro guadagna 3.5 milioni bonus inclusi a salire negli anni (il contratto con i Colchoneros scade nel 2030) e oltre ai giallorossi ha ricevuto interessamenti di Galatasaray e Lazio, anche se i biancocelesti restano defilati nonostante l'importante cessione di Castellanos. Anche Conte negli ultimi giorni ha rilanciato l'idea di un ritorno in prestito ma la Roma comanda nettamente la corsa e da Trigoria si guarda con fiducia alla chiusura dell'operazione che potrebbe arrivare a inizio settimana. Domani, infatti, l'Atletico sfida la Real Sociedad in trasferta prima di partire per l'Arabia Saudita dove giocherà la Supercoppa e dopo il match, se tutti i dettagli tra Roma e calciatore saranno sistemati, potrebbe arrivare il via libera. Gasperini spera di averlo già per Lecce ma la data da cerchiare in rosso per il possibile esordio è il match col Sassuolo di sabato prossimo all'Olimpico. Chiusa la pratica Raspadori Massara tornerà a premere per Zirkzee. Nonostante le parole di Amorim sulle partenze («Nessun calciatore mi ha detto in faccia di volersene andare e non mi aspetto che accadrà») l'olandese aspetta il via libera per lasciare il Manchester e unirsi ai giallorossi in prestito con obbligo di riscatto legato alla Champions. Il club inglese attende, infatti, i rientri dei due attaccanti impegnati nella Coppa d'Africa Mbeumo e Diallo per poi chiudere gli ultimi dettagli con la Roma e dare l'ok definitivo. Un doppio colpo che cambierebbe il volto dell'attacco della rosa a disposizione di Gasp che intanto, come lasciato intendere anche nella conferenza di ieri, preme anche per l'arrivo di un difensore centrale col nome di Disasi in cima alla lista delle preferenze. Il Chelsea, al momento, non può fare prestiti e la Roma dovrebbe così investire sul francese con Ghilardi che potrebbe uscire in prestito. Molte delle possibilità di spesa dipenderanno dall'eventuale partenza di Dovbyk che continua ad essere sul mercato senza però finora offerte concrete. Restano in stand-by per ora, infine, i movimenti legati al centrocampo.

