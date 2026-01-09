Raspadori è pronto, può volare a Roma. C'è l'idea Freuler

E allora oggi potrebbe essere già il grande giorno. Perché con l'Atletico fuori dalla Supercoppa di Spagna (ieri il ko per 1-2 nel derby con il Real Madrid) Giacomo Raspadori potrebbe anche dare il suo si definitivo a Roma. Un sì che è nell'aria da qualche giorno e che se dovesse arrivare in queste ore renderebbe ancora più affascinante la sfida di domani contro il Sassuolo, con Jack che potrebbe anche spuntare in tribuna, all'Olimpico, per gustarsi dal vivo i suoi nuovi compagni di

squadra. Del resto anche ieri Sie-meone è partito con Sorloth e Alvarez come coppia d'attacco e quando si è trattato di dover recuperare ha pensato a Griezmann e Thiago Almada. (...) È davanti che Gasp si aspetta appunto un cambio di marcia che vuole dire altri due giocatori, oltre a Raspadori. Il secondo è chiaramente Zirkzee, che si è promesso da giornata Roma, con il ds Massara che ha l'accordo completo con il giocatore. Il problema oggi è piuttosto capire chi sarà il nuovo allenatore del Manchester United (Solskjaer?) e cosa pensa dell'olandese. (...) Il brasiliano Giovane place, ma è molto vicino all'Atalanta (che aveva provato nelle ultime one ad inserirsi su Raspadori), esattamente come piace tanto Gudmundsson. L'islandese della Fiorentina gra-direbbe ovviamente il trasferimento e Baldanzi (che piace) potrebbe anche agevolare l'operazione. E poi occhi anche su Andreas Schjelderup. (...) Gasperini, oltre alle tre punte ai Friedkin, ha chiesto anche un centrocampista. E lo ha ribadito anche ieri, in un ufficio-re summit di mercato con Ryan Friedkin e stavolta Ricky Massara.A centrocampo presto potrebbe avere una sorpresa ben gradita, Remo Freuler. Uno che Gasp conosce molto bene, visto che lo ha avuto per sei anni all'Atalanta e te con Bologna e in scadenza. Piacciono anche Frendrup del Genoa e Xaver Schlager del Lipsia (...)

(gasport)